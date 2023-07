Filma il tentato suicidio sui social, salvato

Ha filmato il tentato suicidio e lo ha trasmesso sui suoi canali social, ma questo lo ha salvato.

Protagonista un uomo soccorso in extremis dagli agenti della Polizia locale. E' accaduto a Ceriale, in provincia di Savona. A seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, da chi sui social aveva visto la scena, due pattuglie della Polizia locale hanno raggiunto il luogo dove l'uomo aveva deciso di togliersi la vita: la strada panoramica di Ceriale.

L'aspirante suicida, un cinquantenne, era in auto già in stato di incoscienza. Aveva sigillato ogni presa d'aria e aveva collegato il tubo di scappamento all'abitacolo. Gli agenti hanno aperto l'auto e portato fuori l'uomo e in attesa dell'arrivo del personale sanitario, lo hanno rianimato. Sul posto sono intervenuti la Croce bianca di Borghetto Santo Spirito e l'automedica del 118 con i vigili del fuoco. Dopo le cure sul posto, il cinquantenne è stato trasferito al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.



