Contro diabete e obesità Genova lancia Gli anelli del benessere

Sarà Genova la prima città in Italia a sviluppare percorsi dedicati per la prevenzione e il contrasto del diabete e dell'obesità con il progetto "Gli anelli del benessere", il cui obiettivo è quello di traguardare stili di vita corretti.

Il riconoscimento arriva dalla multinazionale farmaceutica danese Novo Nordisk nel quadro del progetto internazionale Cities Changing Diabetes, promosso nel 2014 dall'University College of London e dallo Steno Centre di Copenhagen con il supporto di Novo Nordisk, e coordinato in Italia dall'Health City Institute. Un progetto che coinvolge oltre 40 città nel mondo di cui otto italiane con Genova capofila e che si propone di valutare l'impatto dell'urbanizzazione sulle patologie croniche non trasmissibili, in particolare diabete e obesità.

" Cinque anelli significa muoversi per la città lungo un percorso anche culturale dedicato soprattutto ai cittadini ultra sessantacinquenni - ha spiegato l'health city manager del Comune di Genova Luciano Grasso -. Purtroppo sappiamo bene dell'incidenza del diabete che c'è su Genova: sono circa 35mila i malati di diabete nella città e 45mila nell'area metropolitana e allora camminare e nello stesso tempo potersi muovere in un contesto storico e monumentale diventa importante".

"Vogliamo aumentare sempre di più la qualità della vita per i nostri cittadini e per chi sceglie di venire a vivere a Genova - ha spiegato l'assessore al marketing territoriale Francesca Corso-. Per questo ci concentreremo in diverse azioni proprio a voler aumentare la consapevolezza di quanto sia importante preservare la propria salute e di quanto sia importante vivere in una città che in qualche modo dia la possibilità di avere una qualità di vita molto alta".

"Questo è un progetto che porterà avanti il nostro health city manager, e siamo l'unica città ad essersi dotata di questa figura, insieme all'health institute di Roma con l'Università La Sapienza - ha concluso l'assessore ai servizi sociali Rosso - il nostro obiettivo è il benessere della popolazione per un contrasto alle cattive abitudini alimentari che portano a malattie come il diabete".



