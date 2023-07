Calcio: Sampdoria via alle cessioni, Falcone va al Lecce

Wladimiro Falcone 'ritorna' subito al Lecce dopo essere stato contro riscattato dalla Sampdoria lo scorso giugno: il portiere ha firmato un contratto di 5 anni con il club pugliese. Il Lecce lo aveva riscattato per 3,5 milioni a giugno mentre la Sampdoria aveva fatto scattare l'opzione per il contro riscatto versando nelle casse dei salentini 4milioni e 750mila euro. I giallorossi pagheranno ora 4 milioni di euro ai blucerchiati per acquistarlo definitivamente.

L'anno scorso l'estremo difensore era stato tra i protagonisti della salvezza del Lecce ma a fine stagione la Samp aveva esercitato il diritto di riscatto del giocatore. Adesso dopo aver effettuato il ritiro a Livigno con la truppa di Andrea Pirlo, il 28enne si aggregherà ai nuovi compagni di squadra.

Nello scorso campionato aveva collezionato 38 presenze in Salento contribuendo alla salvezza del club.

Sotto i riflettori ora l'altro portiere Emil Audero sempre più nel mirino dell'Inter che lo vorrebbe come secondo per la prossima stagione.



