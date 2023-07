Ansaldo Energia non invita rsu per i 170 anni, è polemica

E' bufera sulle celebrazioni per i 170 anni di storia di Ansaldo. Le Rsu di Ansaldo Energia non sono state invitate al convegno che si terrà il 3 ottobre ai Magazzini del Cotone, mentre le lettere sono già arrivate a tutti gli altri, comprese le segreterie sindacali. La dimenticanza non è piaciuta ai segretari di Cgil e Fiom, che con una lettera fanno sapere che non parteciperanno se non saranno invitate pure le Rsu, cioè i rappresentanti dei lavoratori interni all'azienda.

"Ricordiamo che a Genova la storia di Ansaldo è rappresentata principalmente dalla storia delle sue maestranze - scrivono nella lettera inviata ad Ansaldo Energia i segretari generali di Cgil Liguria, Camera del lavoro metropolitana Genova e Fiom Genova, Maurizio Calà, Igor Magni e Stefano Bonazzi -. Ci ha sorpreso quindi apprendere che insieme agli inviti per le segreterie non vi sia stato un invito ai rappresentanti diretti di quelle maestranze, ovvero le Rsu. Alla luce di ciò, persistendo tale situazione senza che l'invito venga esteso alle Rsu, non parteciperemo alla vostra iniziativa in quanto inscindibile il rapporto fra le segreterie e le nostre Rsu".

Dall'azienda per ora nessun commento.



