A Genova in servizio volontari contro l'abuso di alcol

Nei luoghi della movida, nelle vie e delle piazze dove la sera si ritrovano giovani entrano in servizio i volontari della lotta all'abuso di alcol. Sono iscritti all'Associazione nazionale carabinieri e all'Associazione nazionale poliziotti che saranno di supporto agli agenti della polizia locale. Da sabato prossimo avranno il compito di sensibilizzare, prevenire, controllare e contrastare l'abuso dell'alcol e far rispettare le limitazioni adottate sul territorio comunale. Il Comune di Genova ha ordinato il dvieto di consumo di alcolici fuori da bar e dehors dalle 22 alle 6 e istituito 11 zone rosse dove i divieti cominceranno alle 12 e termineranno alle 8: in queste aree accadono più frequentemente malori, episodi di vandalismo, risse, schiamazzi.

«Il servizio va a implementare il controllo dove con maggiore frequenza e soprattutto in certe fasce orarie, si verificano episodi di risse o schiamazzi collegati all'abuso di alcol e altri reati che minano la tranquillità dei residenti e di chi vorrebbe fruire degli spazi aperti in sicurezza - spiega l'assessore alla Sicurezza e Volontariato Sergio Gambino - L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione, in particolare i giovani, al bere responsabile e a diffondere buone pratiche per scoraggiare gli eccessi".



