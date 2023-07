Sarà il marchio Pulsee il nuovo sponsor di maglia del Genoa

Nuovo sponsor di maglia per il neopromosso Genoa che nelle prossime due stagioni esporrà il marchio "Pulsee Luce e Gas" di Axpo Italia, quarto operatore del mercato elettrico in Italia. Pulsee sarà lo sponsor principale sia per la gare di campionato di Serie A che per quelle di Coppa Italia.

"E' un privilegio attivare la sponsorship di Axpo Italia e identificarci nello spirito innovatore di Pulsee Luce e Gas in materia di trasformazione energetica e produzione di modelli evoluti di sviluppo, nel rispetto di politiche ambientali certificate e sostenibili" ha dichiarato l'ad del Genoa Andrés Blàzquez. "Siamo fieri di aprire le porte a una realtà in espansione come Pulsee Luce e Gas che porta un raggio di novità e scalda la sensibilità collettiva"ha poi aggiunto il presidente del club Zangrillo.

L'accordo prevede la presenza del logo di Pulsee Luce e Gas in posizione di sponsor ufficiale sul fronte della maglia da gioco (nuovo anche lo sponsor tecnico, da Castore a Kappa) in tutti i match del campionato di Serie A e di Coppa Italia delle prossime due stagioni. La collaborazione prevede poi delle attività durante il biennio, che vedranno protagonisti anche i canali ufficiali delle due aziende.

"Il lavoro fatto in questi primi quattro anni dal nostro brand per le utenze domestiche si riflette perfettamente in quanto dimostrato dal Genoa nell'ultimo campionato, ovvero saper essere un game changer nel panorama calcistico italiano - ha sottolineato Simone Demarchi, ad di Axpo Italia -. Siamo particolarmente orgogliosi di poter dare la nostra giusta energia al club e di poter affiancare dirigenti, staff tecnico squadra e tifosi in una stagione così importante che segna il ritorno in A di una storica compagine del calcio italiano".





