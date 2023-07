Samp, Ferrero in tribunale per ricorso sugli aumenti di capitale

L'ex patron della Sampdoria Massimo Ferrero si è presentato questo pomeriggio in tribunale a Genova dove si discute il ricorso d'urgenza presentato contro i nuovi proprietari della Sampdoria. Ferrero, che ora ha circa il 49% delle azioni del club, ha chiesto al giudice civile di impedire nuovi aumenti di capitale con provvedimento d'urgenza considerando illegittima la mossa del 30 maggio con cui Radrizzani e Manfredi, grazie all'acquisto delle quote di un piccolo azionista, hanno potuto fare l'aumento di capitale mettendo Ferrero in minoranza. Il ricorso è stato presentato ex art. 700, ovvero un provvedimento d'urgenza e riguarda proprio l'illegittimità dell'operazione effettuata il 30 maggio scorso.

Con il ricorso si vuole sostanzialmente inibire ogni futuro aumento di capitale e se questo venisse accolto, sarebbe impedito quell'aumento di capitale di 10 milioni che consentirebbe di pagare i creditori.

Davanti al tribunale si sono ritrovati circa 300 tifosi sampdoriani che dalle 14 intonano cori contro i media e contro Ferrero. I tifosi hanno mostrato uno striscione con la scritta in romanesco "A' sape' fa la scena quarcosa se ruspa, vero bastardo?'



