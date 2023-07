Liguria chiude allerta gialla, vento forte e poca pioggia

Confermata la chiusura alle ore 14 dell'allerta gialla emanata ieri a partire dalla mezzanotte per la Liguria. Non si segnalano danni con precipitazioni d'intensità tra debole e moderata che hanno interessato in particolare le zone interne del genovese con cumulata oraria massima di 22.6 millimetri ad Alpe Gorreto (comune di Gorreto, Genova) mentre a Torriglia si sono registrati 14.8 millimetri in 15 minuti e a Genova alla Fiumara, nel ponente cittadino 10.6 millimetri in 15 minuti.

Da segnalare le intense raffiche di vento che hanno toccato i 103.3 km/h a Casoni di Suvero (comune di Zignago, La Spezia). Le temperature minime si sono mantenute su livelli elevati, sulla costa abbondantemente sopra i 20 gradi con tassi di umidità fino al 100%. Alle 11:00, la rete Omirl segnala, come valore più elevato fin qui registrato, 32.6 gradi a Dolcedo, nell'imperiese. Il mare alla boa di Capo Mele è mosso con temperatura dell'acqua di 27.4 gradi.

Ieri da segnalare lo scoppio di due incendi in Alta Val di Vara tra i territori di Rocchetta Vara e Zignago, probabilmente causati dai fulmini che si sono abbattuti sull'entroterra spezzino.

Confermata l'instabilità in Liguria per le prossime ore con l'arrivo del libeccio. Per quanto riguarda le temperature, l'ingresso nelle prossime ore di aria più fresca e secca porterà una diminuzione dei valori e anche dei tassi di umidità.



