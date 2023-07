Furgone prende fuoco in galleria AutoFiori, 13 km di coda

Un furgone che trasportava gelati ha preso fuoco oggi intorno alle 13.30 sull'A10 all'interno della galleria tra Spotorno e Savona in direzione Genova. il conducente, accorgendosi delle fiamme che provenivano dal cofano, è riuscito ad accostare, scendere dal mezzo e chiamare i soccorsi. Sul posto è subito intervenuto il personale delle squadre antincendio di Autostrada dei Fiori, che ha spento le fiamme. Il fumo ha rapidamente invaso la galleria. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, bloccato in entrambe le direzioni. AutoFiori ha anche disposto la chiusura del tratto tra Finale Ligure e Feglino, in direzione Genova, riaperta alle 15. La coda verso il capoluogo ligure ha raggiunto i 13 km.





