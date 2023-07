Delitto trapano: Dna non compatibile con medico sospettato

Esito negativo dall'esame del Dna disposto dopo la riapertura delle indagini sull'omicidio di Maria Luigia Borrelli, la donna di 42 anni, infermiera di giorno e prostituta di notte, uccisa in vico Indoratori il 5 settembre 1995, a Genova. La comparazione dei reperti con quelli del nuovo sospettato, un medico ormai morto, ha stabilito che non ci sarebbe compatibilità. E però le indagini vanno avanti. Il pubblico ministero Patrizia Petruzziello, che coordina la squadra mobile genovese, ha inviato l'arma del delitto, il trapano, al gabinetto della polizia scientifica di Roma. Gli esperti hanno poi estrapolato altro Dna, dai reperti che erano già stati presi all'epoca, con più marcatori, quindi più completo. Gli investigatori hanno anche incaricato la professoressa Isabella Merzagora di eseguire l'autopsia psicologica: si tratta di una profilazione della vittima attraverso una raccolta di testimonianze della sua storia clinica, relazionale e affettiva, in modo tale da eventualmente indirizzare le indagini in un determinato "ambiente".

Le indagini erano state riaperte un anno fa dopo il racconto di una supertestimone a cui la madre, anche lei infermiera e collega di Borrelli, aveva fatto delle confidenza: avrebbe detto che la sua collega aveva una relazione con un primario dell'ospedale in cui lavoravano e che la vittima, nelle mani degli usurai per i debiti lasciati dal marito, lo ricattava. Era però anche emerso che la Borrelli era a sua volta una strozzina e quindi potrebbe essere stata vittima di un suo cliente. La donna era stata picchiata, poi colpita con uno sgabello e infine massacrata in più punti con un trapano. Si era difesa e aveva graffiato il suo aggressore tanto che sotto le unghie erano state trovate tracce di pelle da cui era stato estrapolato il Dna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA