Crociere, patto su combustibile light in porto alla Spezia

Msc Cruises, Costa Crociere e Royal Caribbean hanno firmato un patto volontario per mitigare l'impatto ambientale delle navi da crociera in arrivo al porto della Spezia. Un accordo "ponte" con l'Autorità portuale del Mar Ligure Orientale, la Capitaneria di Porto e il Comune della Spezia che resterà valido fino al 2025, quando sarà terminata la nuova stazione croceristica dotata di banchine elettrificate.

"Un accordo che dimostra come tra porto e città, tra traffico marittimo e ambiente, siamo ormai in una nuova fase", ha detto oggi Mario Sommariva, presidente dell'Adsp. Le navi in arrivo alla Spezia passeranno all'utilizzo del gasolio a basso tenore di zolfo (0,1% in massa) prima di superare il varco dell'area portuale invece che entro due ore dall'ormeggio come previsto oggi dalla normativa. Lo stesso combustibile più "leggero" sarà utilizzato per uscire dal porto. Fermo restando l'arrivo delle unità più moderne dotate di scrubber, un sistema di abbattimento delle emissioni che deve essere azionato all'interno delle acque territoriali, alimentate a gnl o a carburante rinnovabile bio o sintetico . L'accordo prevede anche il divieto di utilizzare i soffiatori delle condotte di scarico all'interno del porto. "A oggi dai campionamenti che si fanno periodicamente abbiamo avuto risposte positive - ha detto Alessandro Ducci, comandante la Capitaneria di Porto -. Siamo nell'ottica di incrementare la trasparenza partendo sempre da dati scientifici". Al comando spetteranno i controlli, più frequenti a seconda del numero di toccate della nave. I risultati dei campionamenti sui combustibili saranno resi pubblici. "L'obiettivo di Royal Caribbean è raggiungere entro il 2035-2040 le emissioni zero", ha assicurato Alessandro Carollo. Royal è una delle tre compagnie che, insieme a Msc Cruises e Costa, ha dato vita alla società Scct che costruirà la futura stazione crociersitica su Calata Paita. Non vediamo l’ora che anche alla Spezia si possano usare le banchine elettrificate”, ha detto Michele Francioni di Msc Cruises. La Spezia dovrebbe toccare i 700mila passeggeri quest'anno e il trend è in crescita, spiega Davide Triacca di Costa Crociere: “Due terzi dei nostri crocieristi dichiarano di volerla visitare nuovamente nei tre anni successivi”.



