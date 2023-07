Cadavere con testa e mani mozzate ripescato in mare nel Tigullio

Giallo tra Santa Margherita Ligure e Chiavari. Il corpo senza vita di un uomo è stato ripescato ieri sera dalla Guardia costiera al largo del porto. Ad avvistare il corpo sono stati alcuni diportisti presenti in rada. Il corpo è privo di mani e testa che, da una prima analisi, sembrano siano state recise di netto. Le mani sono state rinvenute su due spiagge di Chiavari. Della testa ancora nessuna traccia.

La procura ha disposto gli accertamenti sui resti. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di investimenti di barche o tagli di elica.



Cadavere mutilato, procura Genova apre fascicolo per omicidio

Appartiene a Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, egiziano, 19 anni, il corpo trovato senza mani e testa tra Santa Margherita e Portofino. Fino a poco tempo fa era ospite di una comunità per minori non accompagnati. Il cadavere è stato notato dall'equipaggio di un tender che stava trasportando il personale di servizio di uno yacht. Il pubblico ministero Daniela Pischetola ha aperto un fascicolo per omicidio per potere eseguire tutti gli accertamenti. Non si esclude alcuna ipotesi. Secondo le prime informazioni il corpo potrebbe essere stato in acqua al massimo due giorni. Il pm nelle prossime ore darà l'incarico al medico legale Davide Bedocchi che dovrà anche estrapolare il Dna per avere la certezza che le mani e il corpo appartengano alla stessa persona. Abdalla non aveva precedenti penali. Dopo avere lasciato la comunità per minori aveva iniziato a fare qualche lavoretto.



