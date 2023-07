A Tursi polemica su bandiera Genova donata da Bucci a Esselunga

Risale al 2020 la ragione della denuncia portata oggi in consiglio comunale a Genova dalla consigliera del Pd Cristina Lodi. L'esponente dell'opposizione ha chiesto, durante un'interrogazione a risposta immediata, chiarimenti sulla bandiera di Genova che si trova in esposizione nel supermercato Esselunga di via Piave. La bandiera fu donata dal sindaco Bucci al principe di Kent nel 2019, nell'ambito della querelle tra il serio e il faceto che vede la bandiera d'Inghilterra come "prestito" dei genovesi del vessillo di San Giorgio. Poi nel 2020 il nobile britannico la donò a sua volta alla città di Genova. Pochi mesi dopo Bucci portò in regalo a Esselunga nel primo supermercato aperto in città. Cristina Lodi ha affermato di trovare molto grave il gesto "sotto il profilo politico", per quello che c'è scritto sulla piccola targa ovvero "il riferimento alla tragedia del Morandi" ma anche sotto il profilo giuridico "Come ha potuto il sindaco dare in termini legali dare in regalo un oggetto donato alla città di Genova?" si domanda Lodi. La risposta è arrivata dall'assessore al Commercio Paola Bordilli: "Resto sbigottita per trovarmi questo articolo 54, documento che dovrebbe riguardare l'attualità, un qualcosa accaduto nel dicembre 2020, se dovete ricorrere a notizie datate forse siete a corto di temi". Poi l'assessore ha ricordato che "negli ultimi anni i rapporti tra Genova con l'Inghilterra sono stati rinsaldati negli ultimi anni, anche grazie alla figura del duca di Kent, il regalo della bandiera aveva un valore simbolico e non certo finanziario, quindi non servono atti amministrativi, per noi il vessillo testimonia il legame dei cittadini con Genova ma, proprio perché donata nel 2020, anno della pandemia, era un simbolo anche di ripartenza, e quindi anche dell'importanza delle relazioni internazionali e degli investimenti delle aziende su Genova". Per nulla soddisfatta dalla risposta Cristina Lodi: "Trovo vergognoso che quella bandiera sia in un supermercato, farò il possibile per oppormi".



