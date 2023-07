Teatro, magia a Verezzi con '28 motivi per innamorarsi'

Un sold out con il pubblico messo a sedere persino sugli scalini della piazza, un silenzio irreale e fragorosi applausi a fine spettacolo che ha richiamato per quattro volte i due attori sul palco. Grande successo per il debutto in prima nazionale alla 57^ edizione del festival teatrale di Borgio Verezzi, lo spettacolo "28 motivi per innamorarsi" con Pino Quartullo e Roberta Giarrusso, con la regia di Fabrizio Coniglio. Un cast in stato di grazia, due attori affiatati, capaci di restituire alla gremita piazza di Sant'Agostino, gremiti erano per la verità anche i balconi ed i terrazzi privati che affacciano sulla piazza, il pathos di una coppia in crisi per un gravissimo lutto subito due anni prima, la perdita del loro unico figlio.

Dialoghi serrati, pause di riflessione, nervosismo da primo re-incontro dopo due anni, recriminazioni e ricordi, gesti d'amore e di rabbia, passione e tragedia si rincorrono per tutti i 90 minuti senza intervallo dello spettacolo, lasciando senza fiato il pubblico, che in un religioso silenzio non ha perso mai l'empatico coinvolgimento con i due attori, regalando alla piazza la magia che solo il teatro riesce a ricreare. Dopo il debutto a Borgio Verezzi, '28 motivi per innamorarsi, prodotto da La città degli artisti', riprenderà la sua tournée a partire da febbraio 2024 nei teatri di tutta Italia.



