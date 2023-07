Procurò pistola a ragazzo che uccise la ex, arrestato

Un pregiudicato italiano di 50 anni è stato arrestato dagli uomini della squadra mobile di Savona perché avrebbe procurato la pistola e le munizioni con le quali il cittadino guineano Safaiou Sow, 27 anni ha ucciso nel maggio scorso la ex fidanzata Danjela Neza. L'arresto è avvenuto in esecuzione dell'ordinanza del gip del Tribunale di Savona, emessa su richiesta del pubblico ministero, che ha disposto la misura di custodia cautelare in carcere per i reati di ricettazione e cessione di arma clandestina. Si chiude così il cerchio di un'indagine avviata subito dopo il femminicidio della giovane Danjela Neza, uccisa da Safaiou Sow con due colpi di arma da fuoco alla testa.

Gli investigatori della squadra mobile, coordinati dalla Procura, si sono concentrati sugli ultimi contatti dell'omicida e su come possa essersi procurato l'arma. Nello sviluppo dell'indagine hanno raccolto una serie di gravi indizi a carico dell'uomo che, dietro compenso, gli avrebbe ceduto l'arma con la matricola abrasa, completa di munizioni. L'uomo è stato arrestato mentre rientrava nella sua abitazione di Vado Ligure e trasferito nel carcere di Imperia.



