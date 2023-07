Lirica, mezzosoprano Nina van Essen vince primo premio Clip

La mezzosoprano olandese Nina van Essen, 29 anni ha vinto il primo premio della IX edizione di Clip, il concorso lirico internazionale di Portofino, andato in scena ieri sera in Piazzetta. Van Essen, che aveva già incantato il pubblico a inizio concerto con l'aria "Una voce poco fa" da Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, ha vinto anche il premio come miglior voce femminile. Il secondo premio è andato a Flavia Striquer mentre il terzo Premio se l'è aggiudicato Anton Beliaev. Menzione particolare anche per Maria Kokarevam. Tra gli italiani trionfo per Lorenzo Martelli, che ha vinto il premio 'Tenore Emergente'. L'altra italiana in concorso, Alessia Panza, ha conquistato rispettivamente il premio miglior cantante italiano e ii premio Rapallo Opera festival.



