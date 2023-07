Lancia oggetti in strada e gli trovano spada e coltelli

Prima lancia oggetti per strada poi minaccia di morte gli agenti intervenuti che scoprono un arsenale di coltelli. Per questo la polizia ha arrestato un ragazzo di 19 anni per resistenza, violenza, minaccia e lesioni.

È successo la scorsa notte a Rapallo.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni vicini di casa svegliati nel cuore della notte dalle urla di tre persone che litigavano. Uno di questi, inoltre, ha cercato di colpire due persone lanciando vasi, bicchieri e altri oggetti di porcellana.

Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato i cocci per strada ma nessuna persona. Poco dopo, dalla finestra, si è affacciato il 19enne che, ubriaco, ha raccontato di avere litigato con il fratello e il cugino, e ha iniziato a insultare le forze dell'ordine. A quel punto gli agenti sono saliti in casa dove il ragazzo ha continuato a distruggere mobili e suppellettili davanti alla madre terrorizzata. I poliziotti lo ha no bloccato e uno di loro è rimasto leggermente ferito. In casa aveva una spada in acciaio, due mazze da baseball, 20 coltelli, un'accetta in metallo e quattro tirapugni.



