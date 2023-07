Fuga di gas vicino Iplom a Busalla, chiuse stazione e strada

Una grossa fuga di gas è in corso lungo l'argine del torrente Scrivia a Busalla, in prossimità della Iplom. Lo stabilimento non è interessato al guasto. Per riparare il tubo sono state chiuse la strada e la stazione ferroviaria. Secondo le prime informazioni la perdita sarebbe stata causata dalla rottura di un tubo di media portata durante lavori di scavo in un cantiere. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco con due squadre e un'autobotte oltre al Nbcr.





