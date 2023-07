Femminicidio Savona, a vendere arma killer del ladro gentiluomo

E' Yuri Scalise, che 20 anni fa uccise il 'ladro gentiluomo Renato Rinino, l'uomo arrestato dalla polizia di Savona per aver venduto la pistola a Safaiou Sow, l'omicida di Danjela Neza. Secondo quanto emerso, Scalise avrebbe fornito a Sow l'arma completa di munizioni per qualche migliaio di euro.

Yuri Scalise è noto per aver ucciso, il 19 ottobre 2003, l'amico d'infanzia Renato Rinino, soprannominato 'Lupin' e famoso per aver rubato, il 26 febbraio 1994, alcuni gioielli della famiglia reale inglese dall'abitazione dell'allora principe Carlo.

Rinino fu a lungo il ricercato numero 1 della polizia inglese fino a quando, 3 anni dopo, rivelò in una intervista televisiva di essere l'autore del furto e si offrì di restituire la refurtiva (della quale, secondo alcuni, facevano parte anche alcune lettere compromettenti tra Carlo e Camilla) in cambio di una stretta di mano del principe.

Scalise uccise Rinino per gelosia, convinto che avesse una relazione con la moglie: si presentò a casa sua armato di pistola, sparando prima al fratello di Rinino e poi uccidendo quest'ultimo con un colpo di pistola alla testa. Scalise venne catturato a Coimbra. Inizialmente condannato a 16 anni di carcere, ne passò in cella solamente 5 ottenendo la semilibertà nel 2009.



