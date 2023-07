Dopo aggressione maxi controlli ai laghetti di Pegli

Maxi pattuglione di polizia di Stato e polizia locale ai laghetti della Val Varenna dopo l'aggressione di due settimane fa. La zona viene presa d'assalto da persone che poi abusano di alcol e disturbano gli altri bagnanti oltre a provocare momenti di tensione che poi sfociano anche in violenza. "Per questi motivi, si è ritenuto necessario predisporre specifici e dedicati controlli straordinari del territorio", fanno sapere dalla Questura. Il commissariato di Sestri Ponente ha coordinato un servizio interforze con 28 operatori di cui 18 poliziotti, 10 del VI reparto mobile, due militari della guardia di finanza e otto agenti della polizia locale. Sono state controllate 500 persone.

La polizia locale ha controllato 342 i veicoli ed elevato numerose multe. Di queste 47 hanno riguardato violazioni della sicurezza stradale, tre quelli per ì guida in stato d'ebrezza; 36 quelle per sosta irregolare. Per quanto riguarda invece il "Servizio spiagge", sono state multate cinque persone per inosservanza dell'ordinanza anti-alcol e sono stati sanzionati campeggiatori abusivi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA