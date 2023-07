Detenuto dà fuoco a cella, evacuato intero piano carcere Spezia

Un detenuto di origini sudamericane ha dato fuoco alla propria cella, al terzo piano del carcere della Spezia. Il fumo ha invaso l'intero piano dove sono reclusi 33 detenuti che sono stati fatti sfollare dalla Polizia penitenziaria. Un agente è rimasto intossicato, ne avrà per 6 giorni.

Nel carcere di Marassi, a Genova, due detenuti hanno tentato il suicidio e sono stati salvati dalla Penitenziaria. Un terzo detenuto, di origini romene, è stato ricoverato al centro clinico e ora si trova in coma farmacologico.

"Alcune realtà - scrive Fabio Pagani, segretario della UilPa Polizia penitenziaria - come Spezia e Marassi - non possono aspettare, meritano interventi tangibili e immediati, servono riforme complessive che passino dalla reingegnerizzazione del sistema d'esecuzione penale al potenziamento della Polizia penitenziaria, che manca di ben 18mila unità su 36mila effettivamente presenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA