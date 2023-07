Da Mit 8 milioni per superbacino, diga-dragaggi porto Genova

Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha assegnato oltre 8 milioni di euro del "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese" agli 8 progetti proposti dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

Gli 8.353.354 euro (sui 39.466.000 euro disponibili per le Autorità di sistema portuale) sono destinati ai progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi relativi allo sviluppo delle aree industriali portuali di Genova Sestri Ponente con la creazione del nuovo "super bacino"; alla nuova diga foranea di Genova; ai dragaggi nel bacino di Genova per consentire l'accessibilità in sicurezza alle portacontainer e alle navi passeggeri; alla riqualificazione dei collegamenti ferroviari con il parco Campasso; all'adeguamento delle infrastrutture di Calata Bettolo e del terminal contenitori Ronco-Canepa; alla manutenzione della scogliera a protezione del terminal di Genova-Pra'. Infine, sono stati ammessi al finanziamento anche i progetti di potenziamento della security dei varchi portuali.



