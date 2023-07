Chiavari in Jazz apre il 4 agosto con Paolo Fresu

Chiavari in Jazz 2023 riparte ed è subito musica di grande qualità con il concerto di apertura della rassegna affidato ad uno dei maggiori rappresentati del jazz nel mondo, Paolo Fresu con il suo Devil Quartet, il 4 agosto. Sul palco allestito in piazza Nostra Signora dell'Orto anche per l'edizione 2023 di Chiavari in Jazz saranno numerosi i grandi interpreti del panorama jazzistico internazionale.

La rassegna organizzata dal Comune di Chiavari (Genova) con la direzione artistica di Rosario Moreno, mette in scena cinque concerti di indiscusso fascino e di indubbio valore. Oltre a Paolo Fresu, l'11 agosto sarà la volta dei Licaones: Mauro Ottolini, Francesco Bearzatti, Oscar Marchioni, Paolo Mappa mentre il 18 agosto arrivaThe Music of Jelly Roll Morton: Helga Plankensteiner, Achille Succi, Glauco Benedetti, Michael Lösch, Marco Soldà. Il 25 agosto Hakan Basar Trio: Hakan Basar, Michelangelo Scandroglio, Yoran Vroom e il 1 settembre Cinema Italia: Rosario Giuliani, Luciano Biondini, Enzo Pietropaoli, Michele Rabbia.



