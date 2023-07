Samp, 3-1 con la Pro Patria. Prima rete di Borini

Cala il sipario sul ritiro della Sampdoria a Livigno con la vittoria per 3-1 contro l'Aurora Pro Patria, compagine di lega Pro. Pirlo va avanti col 4-3-3 e nel primo tempo ha schierato Audero tra i pali, in difesa Depaoli, Ferrari, Murru e Giordano mentre a centrocampo hanno trovato spazio Benedetti, Yepes e Verre. In attacco il trio composto da Leris, Gabbiadini, Borini. Ed è proprio quest'ultimo ad aprire le danze al 17' quando sfrutta un perfetto assist di Gabbiadini e realizza il suo primo gol con la maglia blucerchiata. Un sigillo molto apprezzato dai tifosi doriani, alcune centinaia, giunti a Livigno per assistere al match. Poi al 28' il raddoppio dei liguri con uno splendido calcio di punizione firmato proprio da Gabbiadini.

Prima del riposo accorciano i lombardi con una girata ravvicinata di Stanzani. Nella ripresa chiude i conti La Gumina al 15' capitalizzando al meglio un suggerimento di Malagrida.

Debutto in maglia blucerchiata anche per Barreca appena prelevato dal Cagliari. Intanto ottima notizia dagli abbonamenti in Gradinata Sud: il cuore pulsante del tifo blucerchiato, è già sold-out con oltre 9.100 abbonamenti rinnovati in una decina di giorni.



