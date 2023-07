Riva Trigoso, con 4mila piatti battuto record Bagnun

Con oltre 4 mila piatti di acciughe e gallette distribuiti gratuitamente è stato battuto il record della sagra del Bagnun a Riva Trigoso. I 40 volontari hanno lavorato ininterrottamente prima per fare cuocere i sughi poi per pulire che circa 25 mila acciughe e infine cuocerle con l'aggiunta delle tradizionali gallette del marinaio. La gratuità completa dell' iniziativa, sostenuta dal comune di Sestri Levante e dalla Regione Liguria, fa sì che la sagra di Riva Trigoso dopo 63 edizioni resti la più grande in Italia per la promozione del pesce azzurro.



