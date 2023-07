Regione Liguria, 30mila euro per restauro dell'opera di Rubens

Regione Liguria ha approvato il contributo da 30mila euro destinato al restauro dell'opera 'la Circoncisione di Gesù', realizzata da Pietro Paolo Rubens nel 1605 per l'altare maggiore della Chiesa del Gesù in piazza Matteotti a Genova. È stato inoltre istituito un gruppo di lavoro per supportare la Casa del Gesù, soggetto proprietario dell'opera, nella predisposizione del progetto. Il gruppo sarà composto dal dirigente del Settore Cultura e spettacolo di Regione e da esperti in materia, tra i quali alcuni indicati dagli Uffici periferici del Ministero della Cultura.

"Regione Liguria si impegna a promuovere il restauro di quest'opera particolarmente significativa nell'ambito del patrimonio artistico con un contributo economico e con il supporto di un tavolo di esperti del settore che ne seguirà le varie fasi - spiega il governatore della Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti -. La cifra stanziata servirà a realizzare un intervento conservativo in grado di garantire una maggiore godibilità al pubblico, nonché il pieno stato di salute dell'opera di Rubens. Non potevamo permetterci di rischiare di perdere uno dei capolavori del Barocco europeo".

"Le operazioni di restauro - sottolinea Anna Orlando, storica dell'arte e ideatrice del progetto di restauro - fanno parte di un percorso che si lega alla mostra di Palazzo Ducale dedicata al rapporto tra Rubens e Genova. Il progetto è nato come un evento di network ampiamente partecipato e ora iniziamo a raccogliere i suoi preziosi frutti per il futuro dell'arte in città". 'La Circoncisione di Gesù' è una tela monumentale (492X277 cm) collocata sull'altare maggiore tra due grandi colonne di marmo nero trasportate nel 1605 dalla cava di Framura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA