Ragazza in motorino contro auto a Cavi Lavagna, gravissima

Grave incidente stradale questa mattina alle 6 nella frazione di Cavi di Lavagna lungo la via Aurelia. Una ragazza di 23 anni alla guida del proprio motorino si è scontrata con una macchina che procedeva in senso contrario. La dinamica dell' incidente è al vaglio dei carabinieri, le condizioni della giovane sono apparse subito molto gravi a causa dei diversi traumi. Soccorsa dai medici inviati dal 118 la ragazza è stata stabilizzata e trasferita con un elicottero partito da Albenga al pronto soccorso dell' ospedale San Martino dove è ricoverata in rianimazione. La prognosi è riservata.



