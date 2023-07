Litigano per un parcheggio e uno prende l'altro a coltellate

Litigano per il parcheggio, uno dei due tira fuori il coltello e ferisce il contendente. E' successo a Savona, nel parcheggio di villa Pizzardi poco dopo le 14,30.

I due hanno cominciato a discutere per l'occupazione di un posto auto nella zona di via Nizza e la discussione è presto degenerata in un litigio quando uno dei due ha estratto un coltello e ha ferito l'altro. Sul posto forze dell'ordine e polizia locale. Il ferito è stato trasferito in ospedale in codice giallo mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire la vicenda.



