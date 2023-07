La Spezia, 5 mila metri quadri di porto tornano alla città

I primi 5mila metri quadrati dell'area portuale di Calata Paita, lasciata libera da La Spezia Container Terminal, tornano alla città della Spezia. Questa mattina il taglio del nastro nella zona di Porta Rocca: poche decine di metri di lungomare recuperato di valore simbolico per una città sempre meno industriale e sempre più tesa al turismo.

"Questo progetto fa parte della nostra visione del porto - ha detto il presidente dell'Autorità portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva -. Gradualmente da levante col terminal Ravano a ponente di dove siamo con la costruzione della stazione crocieristica, il lavoro sulle infrastrutture arriverà fino al ritorno alla città dei 44mila metri quadrati dell'intera Calata Paita". L'area ospiterà strutture leggere per attività commerciali quali bar e ristoranti, ma anche strutture per lo spettacolo e strutture per lo sport ed il tempo libero. Il bando per la gestione ha raccolto una manifestazione d'interesse, che sarà valutata nelle prossime settimane. "Qui nascerà il quartiere della nuova Spezia, al fianco del porto container ma con la volontà di appropriarsi del mare. Non solo per ragioni commerciali ma anche culturali. E' un bellissimo momento ma il meglio deve ancora venire", ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. A poca distanza da "Aspettando il watefront" sorgerà il nuovo terminal croceristico, poi gradualmente tutti i 44mila metri quadrati dell'intera Calata Paita saranno aperti ai cittadini secondo il Piano regolatore portuale.



