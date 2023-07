In 10 mila a Sarzana per notte bianca e Mario Biondi

Oltre 10mila persone ieri sera hanno affollato Sarzana per la Notte Bianca trascinata dal concerto di Mario Biondi in piazza Matteotti che ha chiuso l'edizione 2023 di Moonland Music Art Performance Festival.

Il celebre artista con il suo pop soul di classe ha fatto cantare e ballare migliaia di persone presenti nella piazza principale della città che ieri sera ha festeggiato i 558 anni dalla data in cui papa Paolo II ne sanciva la nascita con una grande festa. "Un grande concerto di Mario Biondi - ha detto il sindaco Cristina Ponzanelli - per chiudere con una notte bianca gratuita aperta a tutti una settimana già di per sé straordinaria per numeri e spessore artistico dei suoi protagonisti".

"Scegliere di chiudere Moonland il 21 luglio con un grande concerto gratuito di un artista come Mario Biondi si è rivelata una scelta vincente - ha detto l'assessore alla cultura Giorgio Borrini. - Sarzana è città di cultura e con la cultura promuove se stessa nel modo migliore, ancora una volta.

Grazie a tutti coloro che hanno lavorato a questo grande successo".

"Il binomio grandi eventi e attività commerciali aperte fino a tarda sera - ha detto l'assessore al commercio Luca Ponzanelli- è la chiave di volta per far spiccare Sarzana. Come ho già dichiarato i commercianti sono un traino fondamentale per rendere attrattiva la nostra città. Stiamo lavorando per mettere a sistema tutto questo nel più breve tempo possibile".





