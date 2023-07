Il Blue Festival accompagna la Spezia al Palio del Golfo

Ritorna il Blue Festival alla Spezia con un calendario di eventi, tra scienza e divertimento, che accompagnano verso il 98esimo Palio del Golfo che si terrà la prima domenica di agosto. Dal 27 luglio appuntamento presso il Villaggio del Palio con serate dedicate alla blue economy, la conservazione dell'ambiente marino, la cultura marinaresca e una sezione dedicata ai più piccoli con laboratori a tema. "La provincia della Spezia è il principale polo italiano nell'economia del mare in rapporto all'economia totale, è quindi essenziale promuovere la discussione su questi argomenti e informare la cittadinanza - ha detto il sindaco della città Pierluigi Peracchini -, affinché si comprenda l'importanza del rispetto per l'ambiente marino e l'opportunità di sfruttare le risorse che esso ci offre in maniera responsabile".

Nel giorno di apertura del Festival sarà inaugurata la nuova fontana di Largo Fiorillo dedicata al Palio del Golfo e realizzata su iniziativa dell'Autorità di Sistema portuale Mar Ligure Orientale, tra i partner dell'evento insieme al Comitato della Borgate del Palio del Golfo e dalla Fondazione Carispezia.

"Con questa nuova e ampliata edizione e, grazie alla collaborazione della vasta rete di attori coinvolti - ha detto Linda Messini, vice presidente Fondazione Carispezia -, intendiamo promuovere e valorizzare sempre di più le peculiarità e le ricchezze ambientali legate alla cultura del mare".Il festival di intreccerà con il Festival del Jazz, di cui offrirà una preview il 28 luglio e con il novantesimo dalla fondazione della specialità dei palombari della Marina Militare, che hanno nel borgo delle Grazie la loro casa da quasi un secolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA