Due persone sono rimaste ferite in modo lieve per l'esplosione di una bombola di gas da campeggio.

E' successo nel pomeriggio in via Piacenza, a Molassana. I due amici, di circa 40 anni, sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e poi trasportati all'ospedale Villa Scassi in codice giallo, quello di media gravità. Da chiarire come mai la bombola sia esplosa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA