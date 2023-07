Donna con coltello da cucina rapina tabaccaio a S.Fruttuoso

Rapina ieri mattina nel quartiere San Fruttuoso, a Genova. Una donna si è presentata dentro una rivendita di tabacchi in via Don Orione e impugnando un coltello da cucina ha minacciato il titolare. Ha superato il bancone e si è diretta alla cassa da dove ha preso 750 euro. La donna è poi scappata verso corso Galliera. Il tabaccaio ha detto che la donna indossava un paio di occhiali scuri e una bandana per coprire il volto e i capelli. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza per capire il percorso fatto dalla rapinatrice e se ad aspettarla fuori dal negozio ci fosse un complice.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA