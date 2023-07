A Genova i funerali di Massimiliano Damerini

Sono state celebrate oggi nella chiesa di nostra Signora della Consolazione a Genova le esequie di Massimiliano Damerini, uno dei più grandi pianisti della sua generazione. Genovese, aveva 72 anni. Allievo di Martha Del Vecchio e di Sergio Lauricella si era imposto giovanissimo per le sue straordinarie capacità tecniche e interpretative diventando uno dei pianisti più amati dai compositori contemporanei: molte le opere a lui dedicate e da lui eseguite in prima assoluta.

Il suo repertorio era comunque estremamente ampio e toccava Mozart, Beethoven, il Romanticismo e il Novecento storico. Lo scorso mese di giugno aveva portato a termine l'incisione delle 32 Sonate di Beethoven.

La cerimonia è stata officiata da padre Pierluigi De Giacomi, e Massimo de Stefano ha accompagnato all'organo la soprano Irene Cerboncini. Al termine della liturgia funebre, uomini di Asef del Comune di Genova hanno trasferito il feretro al cimitero di Staglieno, per la cremazione.



