Savona, niente tassa sulle insegne per chi apre attività

La giunta comunale di Savona ha varato alcune modifiche al Regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico, con l'obiettivo di rendere più semplici le concessioni di suolo pubblico per commercianti e pubblici esercizi e contrastare lo sfitto incentivando le nuove aperture.

Tra i provvedimenti, la gratuità delle insegne per i primi 3 anni di attività e quella del suolo pubblico nel giorno dell'inaugurazione. Gratis anche il canone per installare fioriere o altri elementi di arredo nei pressi del negozio.

Viene inoltre ridotto il canone per i ponteggi, se occupati da messaggi che promuovano la città, e si regolamenta l'installazione di nuovi dehors.

"Si tratta di piccole ma significative iniziative che danno il via a un percorso che favorisca e agevoli il tessuto commerciale - ha detto l'assessore al Commercio Elisa Di Padova - In particolare ci sta a cuore il tema della lotta allo sfitto.

Insieme alla cabina di regia Commercio e Turismo che si riunirà la prossima settimana, tra i punti all'ordine del giorno si valuteranno anche iniziative di comunicazione per pubblicizzare in chiave di marketing opportunità e agevolazioni previste nella nostra città".



