Morto Damerini, protagonista del concertismo per 50 anni

E' morto, improvvisamente, a 72 anni, il pianista e compositore genovese Massimiliano Damerini.

Nel pomeriggio, nella hall del Teatro Carlo Felice, sarà allestita la la camera ardente. I funerali si terranno domani alle 15 nella Chiesa della Consolazione in via XX Settembre a Genova.

L'improvvisa scomparsa di Damerini ha suscitato grande emozione nell'ambiente musicale. Formatosi alla scuola pianistica di Martha Del Vecchio e alla scuola di composizione di Sergio Lauricella, Damerini è stato un protagonista del concertismo degli ultimi cinquant'anni.

La sua formazione gli ha consentito di affrontare con grande rigore e capacità il repertorio contemporaneo tanto da diventare l'interprete preferito di una folta schiera di compositori del nostro tempo, da Berio a Sciarrino, da Kurtag a Nono. Damerini tuttavia ha sempre rifiutato ogni etichetta e ha affrontato nella sua lunga carriera un ampio repertorio, da Mozart e Beethoven al Romanticismo e al primo Novecento.

All'attività concertistica ha affiancato quella creativa e quella didattica. Per decenni è stato titolare della cattedra di musica da camera nel conservatorio Paganini di Genova e più recentemente ha tenuto corsi di perfezionamento in Italia e all'estero. La sua arte è stata riconosciuta a livello internazionale: nel 1992 ha ottenuto il Premio Abbiati come artista dell'anno.

Poche settimane fa aveva pubblicato la sua ultima fatica, l'ottavo e ultimo album dedicato all'integrale delle Sonate di Beethoven realizzate con la collaborazione del figlio Luca come tecnico del suono.



