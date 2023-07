Finta dipendente della Cgil truffa coppia di anziani

Coppia di anziani truffata da una finta dipendente della Cgil incaricata di controllare se sulla pensione ci fosse stato un aumento. È successo ieri pomeriggio nel quartiere Pra', nel ponente di Genova. Gli anziani, 87 anni, dopo essersi accorti di essere stati raggirati hanno chiamato la polizia. Secondo quanto emerso, i due hanno aperto la porta alla donna che si è presentata come una del sindacato che stava verificando gli importi delle pensioni. Dopo aver visto la documentazione ha convinto i due a mostrare i gioielli.

L'anziana ha aperto la cassaforte dove custodiva tutti i monili e ha fatto accomodare la truffatrice in cucina. Dopo alcuni minuti la finta dipendente del sindacato è andata via. A quel punto gli anziani hanno trovato la cassaforte vuota. Con ogni probabilità la truffatrice ha lasciato la porta aperta a un complice che ha approfittato della distrazione per rubare tutto.





