Da lavori restyling piazza Chiavari i resti di antica chiesa

Potrebbero essere i resti della dugentesca chiesa di San Marco, "che ha dato origine alla platea 'Sancti Marci in burgo Clavari deversus Lavaniae', documentata nel 1237", secondo Fabrizio Benente, professore ordinario di archeologia cristiana e medievale e prorettore presso UniGe, quelli rinvenuti durante i lavori di riqualificazione di Piazza Verdi a Chiavari. Lo si legge in una nota della Soprintendenza della Liguria che illustra gli scavi archeologici nella zona.

Dunque secondo la Soprintendenza e in attesa di più approfondite analisi si potrebbe configurare un esempio di 'public archaelogy' finalizzata a restituire alla città di Chiavari una porzione importante della sua storia.

Gli archeologi Alberto Manfredi, incaricato dal Comune di Chiavari e Nadia Campana, funzionaria archeologa della Soprintendenza che ha la direzione scientifica dell'indagine, sostengono che "è come aprire un libro: leggiamo gli indizi provenienti dalla documentazione d'archivio e proviamo a sostanziarli attraverso gli elementi che emergono. Ogni strato di terreno che togliamo aggiunge una riga a questa storia. Ora cerchiamo di comprendere le strutture che emergono, riconoscerne la cronologia, la pertinenza a una della diverse fasi edilizie che hanno interessato la piazza, cercare di individuarne la funzione e di identificare a quale degli edifici riportati dalle fonti possano essere riferiti. E' abbastanza facile per la struttura più recente, il Teatro Verdi, più complesso per quelle più antiche: al momento abbiamo potuto, attraverso un sondaggio stratigrafico che ha restituito frammenti ceramici significativi, datare al XVII secolo il pavimento in quadrotti di ardesia. E' stato possibile anche riconoscere in diversi tratti delle murature la regolarità i cui paramenti murari rimandano a una cultura costruttiva tardomedievale riferibile a una delle fasi di vita della Chiesa di San Marco". "Il restyling di piazza Verdi si inserisce in un progetto più ampio di recupero e valorizzazione del centro storico - spiega il sindaco di Chiavari Federico Messuti - La piazza tornerà ad essere un gioiello, un luogo di unione tra il centro e il parco Rocca".





