Città metropolitana scommette sul Tpl via mare

Un sistema di trasporto pubblico via mare tra Savona e Sestri Levante e rotte turistiche fino a Nizza e la Costa Azzurra. È il progetto 'Viaggiare ViAmare' presentato dalla Città metropolitana di Genova in un convegno a Palazzo Doria Spinola per riflettere sulle potenzialità del trasporto pubblico sulle vie d'acqua. Il progetto al momento non è finanziato, ma solo in fase di studio, però potrebbe ambire alle risorse del Pnrr inutilizzabili entro il 2026. Già tre le linee di Tpl via battello pensate per la città di Genova: una cittadina con fermate a Pra', Pegli, Aeroporto, Porto Antico, Waterfront di Levante, Nervi e Recco; la seconda e la terza extra cittadine verso il Ponente e il Levante con fermate a Savona, Varazze, Arenzano, Genova Aeroporto, Waterfront di Levante, Camogli, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Lavagna e Sestri Levante. Permetterebbero di imbarcarsi su un volo internazionale arrivando all'aeroporto Cristiforo Colombo in navigazione.

"Ci siamo spinti oltre ipotizzando in un vicino futuro, un collegamento con Nizza", spiega il consigliere metropolitano delegato ai Trasporti Claudio Garbarino.

"Il Mit è molto sensibile al futuro dell'ambiente marino - ha sottolineato il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi - La navigazione costiera e le autostrade del mare sono elementi fondamentali per eliminare il traffico veicolare".

"È un progetto interessante che si sviluppa in coerenza - ha aggiunto Augusto Sartori, assessore regionale ai Trasporti - con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana ma anche con gli indirizzi e gli obiettivi contenuti nel Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti al vaglio del Consiglio regionale".

I tempi di percorrenza stimati nella linea da Genova Pra' a Nervi sono di 86 minuti, con 48 corse giornaliere in inverno e 60 in estate, e una frequenza di 30 minuti. La linea di Ponente dall'aeroporto a Savona in 57 minuti, 42 corse giornaliere e una frequenza di 35 minuti. La linea di Levante dal nuovo Waterfront a Sestri Levante, sarebbe percorribile in 96 minuti, 34 corse in inverno e 38 in estate e una frequenza media di 45 minuti.





