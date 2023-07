Allarme sensori cantiere Bisagno, evacuato edificio Genova

I sensori collocati su un edificio sopra il cantiere dello scolmatore del torrente Bisagno a Genova hanno generato un allarme che ha portato all'evacuazione dell'intero palazzo. Dallo stabile sono stati allontanati 31 nuclei familiari per un totale di 45 persone. Il Comune di Genova metterà a disposizione alloggi o sistemazioni in alberghi per quanti non troveranno una sistemazione da amici o parenti.

L'allarme è stato registrato nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici della Incolumità pubblica. I lavori sono stati sospesi per consentire il sopralluogo dell'ingegnere.

L'evacuazione è stata decisa dopo le verifiche dei tecnici della Pubblica incolumità e i vigili del fuoco.

Allarme da sensori palazzo Genova, attivato piano P.civile

"Abbiamo attivato il piano di emergenza di Protezione civile per un'immediata sistemazione dei residenti di via Terpi 20. Con la Polizia locale e i volontari siamo sul posto e vicini alle famiglie coinvolte, pronti a soddisfare ogni loro esigenza". Lo ha detto l'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Sergio Gambino, che ha effettuato un sopralluogo in via Terpi dove nel tardo pomeriggio si sono attivati i sensori di allarme collocati su uno stabile sopra il cantiere dello scolmatore del torrente Bisagno.Sono 31 i nuclei familiari che abitano all’interno della palazzina di via Terpi 20 A e che dovranno lasciare l’edificio già da questa notte, come stabilito dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione civile dopo l'allarme. Il Comune di Genova sta provvedendo al reperimento di un alloggio temporaneo alternativo per i prossimi giorni. In queste ore la Protezione civile è sul posto e sta effettuando con la Polizia locale il censimento delle persone coinvolte. E’ stata allertata anche Amt per il trasporto verso gli alberghi e le strutture contattate dal Comune per ospitare le famiglie sfollate.





