Ha scippato la borsa a una donna ma mentre iniziava a scappare è passata una pattuglia dei carabinieri che lo ha bloccato e denunciato. E' successo la scorsa notte in via Cantore, nel quartiere di Sampierdarena.

L'uomo, 31 anni originario del Burkina Faso, si è avvicinato alla ragazza, 19 anni di origine rumena, e le ha strappato la borsa. I militari lo hanno però visto e per lui è scattata la denuncia.



