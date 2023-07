Spezia, 560 abbonamenti nel primo giorno di campagna

Sono 560 gli abbonamenti rinnovati in prelazione nelle prime 24 ore dal lancio della campagna per seguire le partite dello Spezia nel campionato di serie B 23/24. La fase di prelazione, riservata ai vecchi abbonati, proseguirà fino a mercoledì 2 agosto, dopodiché avrà inizio la fase libera. Nella scorsa stagione erano state 4.435 le tessere sottoscritte. Allo stadio Picco continuano intanto i lavori al cantiere della nuova tribuna. In questo momento si costruiscono le fondamenta del nuovo edificio a due piani che conterrà l'area media e televisioni e una nuova area hospitality.

Passando al calciomercato, nelle prossime ore sarà ufficializzato lo scambio Gyasi-Bandinelli con l'Empoli. Lo Spezia è inoltre vicino a Mirko Antonucci del Cittadella, a cui è stato offerto un quadriennale. Operato a Milano il difensore Wisniewski, che ha subito la lesione del legamento crociato anteriore con interessamento del menisco del menisco mediale e del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Si prevedono 6-8 mesi di stop. Il club tornerà sul mercato per sostituirlo.





