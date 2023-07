Nascondono quasi un chilo di cocaina, arrestati

Nascondono in casa quasi un chilo di cocaina e sono stati arrestati dagli agenti del nucleo antidegrado-reparto sicurezza urbana della Polizia locale che li ha fermati ieri. I due, un cittadino del Senegal e uno del Gabon, sono stati trovati in possesso uno di 100 dosi di sostanze stupefacenti e l'altro di denaro contante. Per questo è scattata la perquisizione domiciliare. Il fatto è avvenuto in via Vesuvio, nel quartiere di Oregina, durante un'operazione della pattuglia "Aquile rsu" di contrasto dello spaccio.

L'attività pregressa aveva permesso di sapere che i due dimoravano nella vicina via Capri e che utilizzavano l'escamotage di tenere uno lo stupefacente e l'altro i soldi.

Nella perquisizione della loro abitazione sono stati trovati 800 grammi di cocaina purissima per un valore di vendita al dettaglio stimato in oltre 100mila euro, altre dosi già confezionate, un bilancino, un fornello a gas, materiale per il taglio della sostanza pura e per il confezionamento dello stupefacente. Sotto i cuscini di un divano sono state trovate banconote in piccolo taglio che, con le altre tenute nel portafogli, hanno raggiunto la somma di 6.100 euro, cifra di cui non è stata fornita alcuna giustificazione. Gli uomini sono stati arrestati e accompagnati alla casa circondariale di Marassi.



