Coda in A10, auto contromano per uscire a Sanremo

Auto che si trovavano sulla rampa di accesso all'A10, a Sanremo, hanno compiuto inversione di marcia per tornare indietro sugli svincoli e uscire dall'autostrada, dopo aver visto che c'era troppa coda. Gli automobilisti sono stati fermati dalla polizia stradale e riportati nel senso giusto di marcia. La coda era dovuta a un tir in avaria tra Sanremo e l'area di servizio di Bordighera (direzione Ventimiglia), in un tratto a corsia unica. Il traffico è rimasto completamente bloccato dalle 11 alle 11.40.

Nei confronti degli automobilisti, una ventina, che hanno effettuato inversione di marcia saranno presi provvedimenti dopo essere identificati dai filmati del sistema di videosorveglianza. A dare l'allarme sono stati alcuni utenti, che hanno visto i mezzi procedere contromano.



