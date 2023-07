Cittadino straniero evade da Rems che ospiterà Luca Delfino

Evasione dalla rems Villa Caterina di Genova Pra', la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza dove tra una settimana arriverà il killer delle fidanzate Luca Delfino. A fare perdere le tracce è un cittadino marocchino di 37 anni che ieri sera ha sfondato la rete ed è scappato nonostante il guardiano della struttura abbia provato a bloccarlo. Sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri.

L'evasione riaccende le polemiche sulla sicurezza: non si tratta della prima fuga di un ospite della rems e per questo la direzione aveva fatto installare reti più alte e adeguate e assunto un guardiano esperto in arti marziali. Misure che ieri sera non sono bastate.

Delfino il 28 luglio finirà di scontare la condanna a 16 anni e 8 mesi per l'omicidio della ex fidanzata Antonella Multari a Sanremo. Riccardo Lamonaca, avvocato del killer, ha sottolineato ancora alcuni giorni fa come il suo assistito non abbia "alcuna intenzione di evadere perché capisce che questa è una occasione che non può perdere". L'ex barista dovrà passare almeno sei anni e mezzo nella struttura visto che è considerato ancora socialmente pericoloso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA