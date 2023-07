Arte a Staglieno, visite guidate nel cimitero-museo genovese

Proseguono per tutta l'estate le visite guidate al cimitero monumentale di Staglieno, l'affascinante museo a cielo aperto e tra i principali cimiteri in Europa.

Le visite, a cura del Comune di Genova in collaborazione con Explora, saranno articolate su diversi temi e in diverse date.

La prima, da domenica prossimo a fino al 26 agosto è un viaggio alla scoperta delle differenti spiritualità, per esplorare tutto il mondo in un solo luogo di meraviglia: "Genova e il mondo". Da sabato 6 agosto a domenica 17 settembre "Una passeggiata nella storia", dagli eroi del Risorgimento fino al Campo dei caduti per la libertà, passando per i viali ombrosi che ospitano le cappelle di famiglia e raccontano l'evoluzione dell'alta borghesia genovese. La storia e la memoria della città eternate nella pietra. "Arte e bellezza", domenica 3 settembre, consente di scoprire le opere d'arte contenute nel cimitero monumentale di Staglieno, dal neoclassicismo al realismo borghese fino al liberty. Tutti gli appuntamenti sono alle 11.

Da domenica 30 luglio h 15.30 (a seguire spettacolo del Teatro dell'Ortica "Costance Lloyd") - sabato 9 settembre h 11 la figura femminile si racconta in tutte le sue sfaccettature: figlie, mogli, vedove, madri e amiche. Un percorso alla scoperta del mondo delle donne tra Ottocento e Novecento e delle personalità femminili sepolte a Staglieno. E infine, domenica 24 settembre h 11 "Genova e il mare", un itinerario sugli armatori che fa da sfondo alla scoperta di capitani, marinai, suggestioni ed emblemi marinari.



