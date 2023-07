Anche BlaBlaCar di vallata per rilanciare l'entroterra ligure

Incentivi, anche abitativi, per i medici al lavoro nell'entroterra, trasformare le scuole abbandonate in spazi aggregativi, un servizio 'BlaBlaCar di vallata' per sopperire alle carenze del trasporto pubblico, sostegno alle comunità energetiche di villaggio e investimenti sull'energia da biomassa. Sono alcune delle proposte per incentivare il ripopolamento delle aree interne della Liguria contenute nella proposta di legge regionale presentata dalla Lista Sansa in Consiglio regionale. "L'entroterra è la nostra quinta provincia ed è uno degli atti più importanti del nostro mandato, una battaglia che non si può perdere se si vuole salvare la Liguria - commenta il capogruppo Ferruccio Sansa - Abbiamo sentito decine di sindaci, associazioni, persone comuni di tutte le età. Abbiamo studiato soluzioni adottate in altri Paesi europei. Mettiamo il lavoro a disposizione di tutti, non vogliamo che sia soltanto nostro, ci basta che arrivi in porto.

Ci sono paesi che hanno perso oltre il 60% di abitanti negli ultimi 10 anni, come Tribogna ed altri, bellissimi, con poche decine di abitanti come Rondanina, Castelvecchio, Castel Vittorio: la scommessa è riportarci la vita, gente che ci vive e turisti".

"Per quanto riguarda la sanità abbiamo pensato ad incentivi, anche abitativi, per i medici, l'istituzione di infermieri e ostetriche di comunità e il sostegno per la permanenza a domicilio degli anziani attraverso il co-housing. - spiega il consigliere Roberto Centi - Oggi alle pubbliche assistenze viene pagato solo il trasporto dei pazienti e non il tempo in cui rimangono ferme in attesa della chiamata. Basterebbe riconoscere un compenso anche per queste ore per incentivare maggiormente il servizio".

"La nostra soluzione per i trasporti prevede in primis uno studio su come si spostano le persone nell'entroterra per poter dare risposte adatte. - spiega la consigliera Selena Candia - Nella nostra proposta di legge abbiamo pensato di migliorare ed aumentare il servizio pubblico e di integrarlo con pratiche di mobilità condivisa come un 'BlaBlaCar di vallata': un'applicazione gestita dalle persone che si spostano dall'entroterra e mettono a disposizione dei posti sulla loro auto per condividere il viaggio".

Previsti investimenti per favorire la nascita di comunità energetiche e sulla biomassa per creare un'economia circolare chiusa che permetta una migliore gestione dei boschi dell'Appennino.



