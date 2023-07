Agenzia Dogane trova 62 kg di cocaina in container porto Vado

Durante un controllo doganale i funzionari Dell'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato nel porto di Vado Ligure 62 kg di cocaina, con un valore sul mercato di circa 5 milioni di euro. Il carico illecito, composto da 54 panetti contraddistinti dal logo "Boss", era nascosto in un container contenente banane e proveniente dal porto di Guayaquil, in Ecuador.

Le modalità di occultamento dello stupefacente si dimostrano sempre più diversificate. Gli investigatori, di conseguenza, perfezionano, di volta in volta, le metodologie operative volte ai ritrovamenti. L'attenzione sui carichi di merci a rischio diviene insostituibile strumento nell'attività di contrasto e repressione al traffico di sostanze stupefacenti che, nell'ultimo semestre, ha interessato in particolare il Porto di Vado Ligure.



