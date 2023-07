A fuoco due baracche vicino case a Borgo Fornari

Paura nella notte a Borgo Fornari, nel comune di Ronco Scrivia, nell'entroterra di Genova, per un incendio che ha distrutto due baracche vicino ad alcune case. Le fiamme sono divampate in via Montegrappa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Busalla e di Genova che hanno lavorato diverse ore prima di spegnere le fiamme. Un vigile è stato ricoverato all'ospedale Villa Scassi per un colpo di calore. Il rogo è stato domato in mattinata. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.



