Samp, nel secondo test brilla Gabbiadini e si rivede Audero

È la doppietta di Manolo Gabbiadini a finire in vetrina nella seconda amichevole stagionale della Sampdoria nel ritiro di Livigno. Finisce 5-1 contro il Rapperswil Jona, compagine della Serie C svizzera.

Pirlo conferma il modulo (4-3-3) ma cambia alcuni protagonisti: tra i pali ritorna Audero per la prima volta dopo l'operazione di febbraio per la sublussazione alla spalla destra. Difesa con Depaoli e Giordano esterni mentre i centrali sono Ferrari e Murru da sempre un esterno, ma su cui il tecnico sta inistendo in questo nuovo ruolo. A centrocampo spazio per Malagrida, Yepes e Verre. In attacco Leris, Gabbiadini e Di Stefano, con il secondo ancora schierato da prima punta. Proprio Manolo ha aperto le marcature con una doppietta in apertura al 7' e al 15' davanti ad alcune centinaia di tifosi blucerchiati. Il tris al 20' con l'ex Ascoli Giordano bravo a risolvere una mischia davanti al portiere avversario. Nella ripresa girandola di sostituzioni con diversi ingressi e si è visto anche il tridente formato da Delle Monache, La Gumina e Borini. A chiudere i conti sono Delle Monache (al 75') con una rete molto applaudita dal pubblico dopo uno splendido assolo e Benedetti al 90'. Per la compagine svizzera il sigillo di Saliji al 60'.

Se nella prima uscita contro la rappresentativa di dilettanti della Valtellina (7-0) si erano messi in mostra i baby di Pirlo con doppiette di Soppa e Delle Monache, ed aveva colpito l'assenza dai marcatori proprio di Gabbiadini, oggi è stato lui a prendersi la ribalta.



